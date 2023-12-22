Клопп: рад, что УЕФА и ФИФА встряхнутся из-за ситуации с Суперлигой. Они делают, что хотят

«Я на 100% согласен с заявлением «Ливерпуля». Но я рад, что мы наконец-то увидели, что ФИФА и УЕФА, а также другие организации не могут просто делать всё, что захотят. У нас нет реального права голоса относительно происходящих событий, поэтому я рад, что УЕФА и ФИФА немного встряхнутся из-а решения Европейского суда», — приводит слова Клоппа британский журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).