Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Кифисиас»

Российский полузащитник ПАОКа из Салоник Магомед Оздоев забил гол в матче 15-го тура чемпионата Греции с «Кифисиасом». На 72-й минуте Оздоев увеличил преимущество команды до 5:0. Полузащитник вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте. Встреча завершилась выездной победой ПАОКа со счётом 6:0. После неё команда россиянина вышла на первое место в турнирной таблице с 11 победами и 2 ничьими при 2 поражениях в 15 матчах и соотношением забитых и пропущенных мячей 39-11. В нынешнем сезоне Оздоев забил 5 голов в 15 матчах чемпионата Греции и записал в актив 1 мяч в 9 встречах Лиги конференций. 31-летний полузащитник перешёл в ПАОК в августе 2023 года из турецкого «Фатих Карагюмрюк» за 450 тысяч евро. Ранее он выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Терек» и петербургский «Зенит». Также Оздоев защищал цвета национальной сборной России, за которую сыграл в 35 матчах, забив 4 гола.