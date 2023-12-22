«Чудовищное неуважение к «Спартаку»!» Радимов раскритиковал Абаскаля за незнание русского

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за то, что испанец в новогоднем ролике с футболистами и легендами клуба говорил поздравление только на родном языке, а не на русском, хотя работает в России уже 1,5 года.

«Спартак» выкатил новогодний ролик, и это классно! Действительно красивый и атмосферный ролик, классно, что собрали многих легенд в кадре. Конечно, хотелось бы увидеть там Титова, Тихонова с Аленичевым, ну и Олега Романцева, но тут, подозреваю, не все смогли приехать в момент съёмок, обычный организационный момент. По-настоящему повеселил Филимонов, который отлично исполнил свою роль, хорошая съёмка на фоне стадиона, много подготовленных деталей, видно, что сделано профессионально.

Но как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дёгтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь? Абаскаль полтора года в России! Вы серьёзно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним столом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая? При этом не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы, уж за полтора года выучил бы основы. Суть ситуации в том, что ему это, видимо, просто не надо и никто и не требует.