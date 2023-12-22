Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 70-х, 80-х и начала 90-х годов

«Я точно знаю талант и качество «Флуминенсе», а также то, на что они способны. Они обыгрывали команды из Аргентины, Колумбии и Уругвая. Опыт, который у них есть с Марсело, их вратарём. У них пять-шесть игроков старше 37 лет, а значит, они умеют контролировать эмоции. Кано – нападающий, у которого есть цель.