Комментатор Орлов считает, что Сперцян талантливее Захаряна

Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна. Его слова передает "Спорт-Экспресс". "В этом сезоне Эдуард, конечно, играет мощно. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: "Ты мне нужен!" Сравнение Сперцяна с Захаряном? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее", - сказал Орлов. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Всего россиянин провел за "Сосьедад" 11 матчей в Ла Лиге, не отметившись забитыми мячами. Сперцян является воспитанником "Краснодара" и с 2018 года выступает за основную команду. В чемпионате России сезона-2023/24 армянский футболист провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами.