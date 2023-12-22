В Суперлиге не исключили участия в турнире российских клубов

Участие российских футбольных клубов в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами сформируют критерии допуска. Об этом ТАСС заявили в компании A22, которая выступает спонсором и оказывает помощь в создании турнира.

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"Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов - как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям", - ответили в компании на вопрос о возможном участии в Суперлиге российских клубов.

В пятницу Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией Евросоюза, признал незаконными действия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по бДенис Тырин/ТАССлокировке создания Суперлиги.

В тот же день A22 представила проект турнира: предполагается, что ежегодно в Суперлиге будет участвовать 64 клуба, которые будут поделены на три дивизиона - в Звездном (высшем) и Золотом (втором по силе) будет по 16 команд, в Синем (третьем по силе) - 32. Женская Суперлига будет состоять из двух дивизионов. Победители каждого дивизиона будут определяться по итогам плей-офф.