Президент «Наполи» рассказал о дальнейших действиях касательно Суперлиги

«Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старые люди, у которых нет видения», — приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.