Газизов прокомментировал мнение, что в нынешнем «Зените» любой тренер был бы чемпионом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе»,считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже давно доказал состоятельность на своем посту. «Сине-бело-голубые» под руководством Семака становились чемпионами МИР РПЛ на протяжении последних пяти лет. После 18 туров нынешнего сезона «Зенит» идет на втором месте в таблице (36 очков), уступая «Краснодару» (38).

— Есть мнение, что в нынешнем «Зените» любой тренер был бы чемпионом.

— Давайте обратимся к статистике: никто в РПЛ не выигрывал пять чемпионств подряд. Какие могут быть вопросы? До «Зенита» он выводил «Уфу» в Лигу Европы. Семак уже всем все доказал. И будет доказывать дальше. Он такой человек — никогда не остановится. Семак — яркий представитель российской тренерской школы, который показывает, что клубы могут полагаться на отечественных специалистов. Отрадно, что в свое время руководители «Зенита» доверились Сергею Богдановичу и дали шанс молодому российскому тренеру возглавить команду, - цитируетГазизова matchtv.ru.

— Кроме «Зенита» Семак играл за «Рубин» и ЦСКА, но сейчас он очень плотно ассоциируется с «сине-бело-голубыми». Можете представить, что Сергей Богданович возглавит какой то другой клуб РПЛ?

— Загадывать не буду. В жизни все так меняется, поэтому возможно все.