"Зенит" сыграет с клубами из Китая, Бразилии и Катара на Кубке равноправия

Пресс-служба петербургского "Зенита" в своем Telegram-канале объявила, что сине-бело-голубые сыграют в Катаре на Кубке равноправия. Турнир пройдет с 1 по 13 февраля. Соперниками "Зенита" станут бразильский "Сантос", китайский "Шанхай Шэньхуа" и катарский "Аль-Духаиль". После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице "Краснодар". Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский "Зенит" Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское "Динамо" Марцела Лички с 32 очками. Четвертую строчку занимает московский "Локомотив" (31). Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа. По итогам чемпионата Бразилии сезона-2023 "Сантос" вылетел из Серии А, заняв 17 место. "Шанхай Шэньхуа" завершил чемпионат Китая на пятом месте, отстав от "Шанхай Порт", который стал чемпионом, на 11 очков. "Аль-Духаиль" после 12 туров чемпионата Катара занимает шестое место.