СМИ: футболист "Зенита" Ренан попал в сферу интересов мадридского "Реала"

ТАСС, 23 декабря. Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберт Ренан может перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, испанский клуб рассматривает возможность взять игрока в аренду с правом выкупа. Сообщается, что "Реал" ищет недорогого защитника, который мог бы заменить травмированного бразильца Эдера Милитао. В то же время испанский гранд видит достоинства Ренана - возраст и сравнительно низкую рыночную стоимость.

Ранее бразильский портал Globo писал, что услуги Ренана интересны лондонскому "Вест Хэму" и его бывшему клубу - "Коринтиансу". При этом авторы заметки указали, что "Коринтианс" может быть задействован в сделках по Ренану как транзитный пункт между "Зенитом" и европейской командой.