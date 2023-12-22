Суарес переходит в «Интер Майами» Месси, все согласовано. Контракт – по схеме «1+1»
Луис Суарес вновь сыграет с Лионелем Месси – он переходит в «Интер Майами».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, переход Суареса в «Интер Майами» полностью согласован.
Устно о переходе Луиса в американский клуб договорились месяц назад, теперь документы готовы к подписанию.
Суарес заключит с «Интер Майами» контракт по схеме «1+1».
В 2023 году уругваец выступал за «Гремио» и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.
Суарес играл за «Барселону» вместе с Лионелем Месси с 2014 по 2020 год.
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