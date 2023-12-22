В Италии и Франции хотят создать законы, не позволяющие клубам вступать в Суперлигу

Правительства Италии и Франции собираются мобилизовать свои силы, чтобы создать законодательство, которое не позволит ни одному из их клубов вступить в Суперлигу, сообщает BBC.

© Чемпионат.com

Также сообщается, что в Англии футбольный регулятор — это часть желания подрезать крылья крупнейшим клубам, подкреплённая юридическими полномочиями, если кто-то начнёт соблазняться этим проектом.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».