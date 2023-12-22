«Барселону» могут на несколько лет отстранить от Лиги чемпионов

В сентябре «Барселона» объявила о чистой прибыли в размере 304 миллионов евро в сентябре. Это означало, что угроза возможных штрафных санкций, о которых, согласно информации Welt am Sonntag, говорили в клубе более года, видимо, оказалась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те продажи, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчете «Барсы» сообщалось о доходах в размере сотен миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Подобные доходы никак не влияют на оценку УЕФА.