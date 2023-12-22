Уткин отреагировал на решение России остаться в УЕФА и не переходить в Азию

«Итак, переход Российского футбольного союза под азиатскую юрисдикцию замечателен тем, что его не будет. Об этом, конечно, официально заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, объяснив, что это абсолютно бессмысленно с точки зрения перспективы развития, это абсолютно безперспективно с точки зрения участия в клубных соревнованиях. Там потратишь больше, чем заработаешь, причём даже если выиграешь этот самый турнир, скорее всего.



Самым главным в заявлении Дюкова мне показалось то, что вообще-то сторонники этого перехода не понимают, что сам по себе переход ещё ничего не гарантирует, ведь это всего лишь новый статус. При этом статус члена УЕФА, например, мы не теряли, однако не играем ни в Еврокубках, ни сборная не может участвовать международных соревнованиях", — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.