Стала известна причина срыва перехода защитника «Зенита» Ренана в «Сан-Паулу»

Трансфер защитник «Зенита» Роберта Ренана в «Сан-Паулу» сорвался из-за главного тренера бразильской команды Дориваля Жуниора. Кандидатура Ренана не получила одобрения от наставника, поэтому клуб отказался от подписания игрока из РПЛ, информирует UOL.

Стала известна причина срыва перехода защитника «Зенита» в «Сан-Паулу»
© ФК "Зенит"

Согласно сведениям источника, сделка была уже согласована на клубном уровне. Предполагалось, что это будет аренда на срок от 6 месяцев до одного года с дальнейшей продажей Ренана в Европу.

Ранее сообщалось, что другая бразильская команда, «Интернасьонал», близка к подписанию Роберта Ренана.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023-го. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.

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