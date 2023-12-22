Стала известна причина срыва перехода защитника «Зенита» в «Сан-Паулу»

Трансфер защитник «Зенита» Роберта Ренана в «Сан-Паулу» сорвался из-за главного тренера бразильской команды Дориваля Жуниора. Кандидатура Ренана не получила одобрения от наставника, поэтому клуб отказался от подписания игрока из РПЛ, информирует UOL.

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Согласно сведениям источника, сделка была уже согласована на клубном уровне. Предполагалось, что это будет аренда на срок от 6 месяцев до одного года с дальнейшей продажей Ренана в Европу.

Ранее сообщалось, что другая бразильская команда, «Интернасьонал», близка к подписанию Роберта Ренана.