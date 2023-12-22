Слуцкий рассказал о предложениях от клубов АПЛ после расставания с ЦСКА

«Чьей инициативой было найти клуб в Англии? Сначала там была агентская компания, которая занималась моим трудоустройством. У меня бралось большое количество интервью, то есть я должен попасть в информационное поле, как-то заявить о себе. Собеседования у меня просто были каждый день. И у меня было интервью с несколькими командами АПЛ, например. Но, и причем по многу раз.



Но всех смущало одно – что никогда российский тренер в своей истории не работал в Англии вообще, не говоря уж про Премьер-лигу. И поэтому они не понимали, как это будет. То есть им вроде нравится и моё резюме и то, как мы общаемся. Я там готовил отчеты, специально по каждой команде ходил на эти матчи, но это всё равно было как бы очень так очень непонятно», — сказал Слуцкий в интервью на You-Tube канале «Коммент.Шоу».