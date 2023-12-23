«Барселона» отреагировала на слухи о возможном исключении команды из ЛЧ

Руководство «Барселоны» не обладает никакой информацией относительно ранее появившихся слухов о том, что каталонский клуб может быть исключён из Лиги чемпионов с сезона-2024/2025 из-за нарушений финансовых правил УЕФА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, в «Барселоне» крайне удивлены тем обстоятельствам, что подобные слухи появились через несколько часов после того, как 21 декабря Суд Европейского Союза принял решение, позволяющее беспрепятственно создать Суперлигу, проект которой поддерживает каталонский клуб.