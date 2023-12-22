Полузащитник Кади не покинет «Краснодар» зимой, заявил агент
Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Борхеса, высказался о будущем своего клиента в российском клубе.
В нынешнем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.
— Кади не покинет «Краснодар» зимой. Мы не ищем ему новый клуб, — приводит слова агента «РБ Спорт».
«Краснодар» после 18 туров имеет в своем активе 38 очков и лидирует в чемпионате России. Сезон возобновится в марте.