Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал теперь уже бывший ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал. Чемпионат.com
"Рад стать частью такого большого клуба, - отметил Амарал. - Знаю, что "Спартак" - по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой, а игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал". ТАСС
Португальский специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. RT на русском