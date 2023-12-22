«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

"Рад стать частью такого большого клуба, - отметил Амарал. - Знаю, что "Спартак" - по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой, а игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал". ТАСС