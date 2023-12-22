Потенциальный новичок «Спартака» празднует голы в стиле Промеса

18-летний нападающий сербского клуба «ИМТ Белград» Милош Лукович, который может стать футболистом московского «Спартака», празднует забитые мячи так же, как и нидерландский игрок красно-белых Квинси Промес.

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Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московские «Динамо» и «Спартак» проявляют активный интерес к молодому форварду, а бывший спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт даже совершил поездку в Сербию, чтобы поговорить с руководством «ИМТ Белград» по поводу футболиста.

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