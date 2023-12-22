Экс-капитан «Балтики» стал игроком «Сокола»

33-летний защитник был игроком «Балтики» с 2018 по 2021 год, а потом ушёл из клуба. Но летом 2023 года футболист вернулся в калининградскую команду. В общем и целом, Аслан Дудиев провёл пять сезонов в составе «Балтики». Он принял участие в 103 матчах и отметился пятью забитыми мячами. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дудиев исполнял обязанности капитана команды. 14 декабря стороны расторгли контракт.