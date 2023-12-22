Новым спортивным директором московского «Спартака» стал португалец Томаш Амарал

Португальский специалист Томаш Амарал стал новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак». Об этом в пятницу сообщается на сайте организации.

Последние четыре года Амарал работал старшим скаутом лиссабонской команды «Бенфика», ранее ассистировал тренеру португальских «Фаренсе» и «Браги», трудился скаутом в «Гранаде», «Вальядолиде» и «Эйбаре» Испании. Приобретения «Бенфики» под руководством Амарала позволили клубу в 2022 и 2023 годах дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, уточнили в «Спартаке».

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой», — подчеркнул португалец, отметив, что оценивает футболистов не только по резюме и физическим параметрам, но и по игровым качествам и потенциалу.

Томаш Амарал выразил надежду, что его русская жена поможет ему в изучении языка и адаптации в новой для него стране. К работе в «Спартаке» новый руководитель приступит с начала следующего года. Его предшественник Пол Эшуорт займет пост технического директора.