Футболисты киевской "Оболони" получили коллективную повестку в украинскую армию, сообщает издание "Страна.UA". По информации источника, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) направили уведомление 25 игрокам столичной команды, занимающей последнее место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась "мягкая мобилизация": сотрудники военкоматов ходят по улицам и "ловят" мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах. Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.