Дюков: Россия может сыграть на чемпионате мира 2026 года

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России может сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам Дюкова, команда Валерия Карпина имеет все шансы поучаствовать в квалификационном турнире с другими командами из Европы. При этом глава РФС признал, что в данный момент к спортсменам из России относятся «недружелюбно», однако Дюков считает, что это может быстро измениться.

Помимо этого, Дюков также ответил на вопрос о том, могут ли российские спортсмены массово поменять гражданство, если станет известно о недопуске команды из РФ до соревнований. По его словам, на такое решение влияет не только факт участия в международных матчах.

«Возможно, кто-то и поменяет, но на это решение влияет не только фактор участия в международных матчах. Есть и другие факторы», — заявил он.