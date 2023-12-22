«Мне уже все равно»: Мостовой прокомментировал назначение Амарала в «Спартак»

"Я ничего не знаю об этом человеке. "Спартак" уже давно приучил нас к фамилиям, которых никто не знает. Удивляться здесь точно нечему. Ничего вообще про него не слышал. Мне уже все равно, что они там делают", - заявил Мостовой.