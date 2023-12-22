«Мне уже все равно»: Мостовой прокомментировал назначение Амарала в «Спартак»
Бывший полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью "РБ Спорт" заявил, что не знаком с новым спортивным директором "Спартака" Томашем Аморалом.
По его словам, красно-белые привыкли удивлять публику приглашением в клуб малоизвестных специалистов.
"Я ничего не знаю об этом человеке. "Спартак" уже давно приучил нас к фамилиям, которых никто не знает. Удивляться здесь точно нечему. Ничего вообще про него не слышал. Мне уже все равно, что они там делают", - заявил Мостовой.
22 декабря "Спартак" объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская "Бенфика". Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года.
В этот же день стало известно, что "Спартак" отказался от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.