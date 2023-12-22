Генсек РФС: не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами — убегают

«Общение со всеми федерациями футбола у нас нормальное. У них, наверное, с нами — не очень. А мы открыты и находимся в товарищеских отношениях со всеми. Не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами — убегают», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».