Роналду отреагировал на третью победу «Аль-Насра» подряд

«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср»!» – написал Роналду в одной из социальных сетей.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 11-ю результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.