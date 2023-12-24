«Слуцкому будет очень трудно». Ловчев — о слухах про назначение Леонида в китайский клуб

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев прокомментировал слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий будет назначен на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

© Чемпионат.com

«Я это называю так — зацепиться за профессию. Потому что последний год Леонид Викторович занимался проектами в ютубе. Отзывы на юмористический проект были крайне жесткими.

Китай — необычный рынок, футбол. Если у нас тренеры работают в среднем меньше двух сезонов, то там, предположу, все еще жестче. Вообще, тренерский рынок стал очень скоротечный — нет ни у кого не то что двух лет, а года. Взяли состав, пригласили тренера — погнали на один сезон. Если чуть что не устроило, тут же меняют, зовут следующего.

Поэтому Слуцкому будет очень трудно. Тут сложно даже оценить эту командировку — получится или нет, потому что все абсолютно непредсказуемо. Точно совершенно одно — никто не будет давать большого кредита доверия и ждать, чтобы тренер реализовал свои творческие задумки. Не будет результата — найдут следующего, и тут можно только пожелать нашему специалисту поработать подольше», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.