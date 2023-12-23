«Локомотив» отказался отпускать Марио Митая в загребское «Динамо»

«Хорваты контактировали с агентами игрока и московским клубом. Однако «Локомотиву» не хочется отпускать албанца этой зимой. Не исключено, что «Динамо» вернётся за Митаем летом», — добавил источник «Чемпионата».

Митай перешёл в «Локомотив» из греческого АЕКа в августе 2022 года за € 3 млн. В текущем сезоне защитник провёл за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.