Роналду занял второе место в мире в списке бомбардиров 2023 года

Роналду занимает второе место в мире в списке бомбардиров 2023 года
Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел на второе место в мире в списке лучших бомбардиров 2023 года. В матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду отметился забитым мячом в игре с "Аль-Иттифаком" (3:1).
Этот мяч стал для него 51 в текущем году. Больше мячей забил только Гарри Кейн из мюнхенской "Баварии" (52). Также 51 мяч забил Килиан Мбаппе, представляющий "ПСЖ". 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра" — Кубок арабских чемпионов. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".