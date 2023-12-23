Роналду занял второе место в мире в списке бомбардиров 2023 года

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел на второе место в мире в списке лучших бомбардиров 2023 года. В матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду отметился забитым мячом в игре с "Аль-Иттифаком" (3:1).

Этот мяч стал для него 51 в текущем году. Больше мячей забил только Гарри Кейн из мюнхенской "Баварии" (52). Также 51 мяч забил Килиан Мбаппе, представляющий "ПСЖ". 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.