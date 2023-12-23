Названы лучшие футболисты 2023 года

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года по версии британского издания The Guardian.

22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира 2023 года. Это первая победа «горожан» в этом турнире. В июне 2023 года подопечные Хосепа Гвардиолы впервые выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финальной игре, состоявшейся 10 июня в Стамбуле, миланский «Интер» со счетом 1:0.