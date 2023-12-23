Гендир «Пари НН» представил Марадишвили фотографией с его картонной фигурой

«Пари НН» уже делал похожую историю с картонной фигурой. Капитан команды Кирилл Гоцук пропускал матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0) из-за дисквалификации. Тогда клуб решил сделать его картонную копию и выставил на бровке поля, а партнёры по команде даже отпраздновали гол вместе с этой фигурой.