«Я не его агент». Президент Франции Макрон — о будущем Мбаппе
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на фоне слухов о его уходе из клуба в конце текущего сезона.
«Килиан Мбаппе — великий футболист. Его будущее? Я не его агент. Он потрясающий спортсмен. Килиан принял на себя роль капитана в сборной. В 2024 году мы примем участие на Евро, который, я надеюсь, мы выиграем. Мбаппе будет в центре внимания, как и его молодой коллега Заим-Эмери. Если можно было бы назвать спортсмена года, то Килиан мог быть лучшим спортсменом и прошлого, и позапрошлого года», — приводит слова Макрона RMC Sport.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным вариантом является переход Мбаппе в мадридский «Реал». По имеющимся на текущий момент сведениям, «сливочные» уведомили французского нападающего о том, что он должен сообщить, присоединится ли он к «королевскому» клубу по окончании сезона в первой половине января 2024 года.