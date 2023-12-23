«Я не его агент». Президент Франции Макрон — о будущем Мбаппе

«Килиан Мбаппе — великий футболист. Его будущее? Я не его агент. Он потрясающий спортсмен. Килиан принял на себя роль капитана в сборной. В 2024 году мы примем участие на Евро, который, я надеюсь, мы выиграем. Мбаппе будет в центре внимания, как и его молодой коллега Заим-Эмери. Если можно было бы назвать спортсмена года, то Килиан мог быть лучшим спортсменом и прошлого, и позапрошлого года», — приводит слова Макрона RMC Sport.