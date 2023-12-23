Марадишвили ушел в аренду в «Пари НН»

Хавбек московского «Локомотива» Константин Марадишвили подписал временное соглашение с нижегородским «Пари НН» до конца нынешнего сезона чемпионата России.

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«За нашу команду Марадишвили будет играть под пятым номером. Пожелаем Константину успешных выступлений на нижегородской земле!», – сообщила пресс-служба «Пари НН».

Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2021 года полузащитник перешел в «Локомотив» за 7 миллионов евро. Контракт 23-летнего игрока с «железнодорожниками» действует до конца сезона 2025/2026. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Марадишвили провел 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.