«Зенит» и «Спартак» планируют подписать 14-летнего нападающего

Нападающий юношеской команды нижнекамского «Нефтехимика» до 19 лет Леонид Салихов может стать игроком одного из четырех клубов РПЛ.

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«“Зенит” и “Спартак” интересуются 14-летним нападающим «Нефтехимика» Салиховым: форвард уже дважды был на сборах петербургской команды, в нём заинтересован лично Аршавин. Также за игроком следят “Динамо” и “Рубин”», – информирует «Бизнес Online».

20 июня телеграм-канал «На карандаше» сообщал о возможном переходе 14-летнего игрока в «Зенит». Планировалось, что игрок 2009 года рождения пополнит академию «Зенита».