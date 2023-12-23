«Зенит» и «Спартак» планируют подписать 14-летнего нападающего

«Зенит» и «Спартак» планируют подписать 14-летнего форварда Салихова
Нападающий юношеской команды нижнекамского «Нефтехимика» до 19 лет Леонид Салихов может стать игроком одного из четырех клубов РПЛ.
«“Зенит” и “Спартак” интересуются 14-летним нападающим «Нефтехимика» Салиховым: форвард уже дважды был на сборах петербургской команды, в нём заинтересован лично Аршавин. Также за игроком следят “Динамо” и “Рубин”», – информирует «Бизнес Online».
20 июня телеграм-канал «На карандаше» сообщал о возможном переходе 14-летнего игрока в «Зенит». Планировалось, что игрок 2009 года рождения пополнит академию «Зенита».
Салихов провел два матча за сборную России до 15 лет против юношеской сборной Узбекистана соответствующего возраста и не отметился результативными действиями. Суммарно нападающий провел на поле 105 минут.