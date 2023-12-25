Ловчев раскритиковал «Спартак» за выбор нового спортивного директора

«В «Спартаке» в последнее время спортивными директорами работали иностранцы — Цорн, Каттани и Эшуорт. Теперь взяли еще одного. Иностранцев-тренеров было на два футбольных состава. У меня впечатление, что Шавло, Карпин и Черчесов оказались в «Спартаке», потому что имели зарубежный опыт в карьере. И как будто это доказательство того, что они, иностранцы, знают больше наших.



Не понимаю, для чего сейчас звать иностранца. Рецепт-то достаточно прост — брать хороших игроков и не брать плохих. Как получается, что «Зенит» берет игроков сборной Бразилии, а «Спартак» — игроков сборной Люксембурга и Ямайки, а когда берут хороших футболистов — а о Гусе Тиле были хорошие характеристики — они не играют в свои деньги? Или взяли раньше Де Зеува, игрока сборной Голландии — но он и не показал себя.



Не могу понять, зачем сейчас берут иностранца-директора (а с учетом Эшуорта, это уже второй в «Спартаке») и зачем сейчас брать большую группу футболистов-иностранцев? Нас всюду забанили, отовсюду исключили, а мы продолжаем вести в клубы РПЛ иностранцев. А менеджеров берем, чтобы они потратили деньги русских компаний на иностранных футболистов. У меня одно с другим никак не увязывается — я с утра до вечера слышу о ставке на отечественное во всех областях, а футбола это никак не касается, получается.



Не могу понять, как Романцев не востребован «Спартаком» и не привлечен собственно к важнейшим решениям. Со стороны клуба хотелось бы больше информации — почему взяли Амарала и каким клуб видит свое будущее?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.