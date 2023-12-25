«Зенит» стал лидером по средней посещаемости по итогам 18 туров РПЛ сезона 2023/24, сообщает пресс служба лиги.
По итогам первой части сезона матчи с участием команды из Санкт Петербурга в среднем посещали 26913 человек.
Второе место в этом писке занимает «Краснодар» (22831) третье — «Спартак» (14936).
Худший показатель оказался у «Оренбурга» — 3728 человек.
Средняя посещаемость клубов РПЛ
1. «Зенит» — 26913 человек
2. «Краснодар» — 22831
3. «Спартак» — 14936
4. «Ростов» — 11528
5. «Факел» — 11171
6. «Балтика» — 11074
7. «Урал» — 9850
8. ЦСКА — 9665
9. «Динамо» — 9113
10. «Крылья Советов» — 8373
11. «Локомотив» — 7617
12. «Рубин» — 7153
13. «ПАРИ НН» — 6937
14. «Ахмат» — 4742
15. «Сочи» — 4411
16. «Оренбург» — 3728