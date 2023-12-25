«Зенит» стал лидером по средней посещаемости по итогам первой части сезона РПЛ

«Зенит» стал лидером по средней посещаемости по итогам 18 туров РПЛ сезона 2023/24, сообщает пресс служба лиги.

«Зенит» стал лидером по средней посещаемости
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По итогам первой части сезона матчи с участием команды из Санкт Петербурга в среднем посещали 26913 человек.

Второе место в этом писке занимает «Краснодар» (22831) третье — «Спартак» (14936).

Худший показатель оказался у «Оренбурга» — 3728 человек.

Средняя посещаемость клубов РПЛ

1. «Зенит» — 26913 человек

2. «Краснодар» — 22831

3. «Спартак» — 14936

4. «Ростов» — 11528

5. «Факел» — 11171

6. «Балтика» — 11074

7. «Урал» — 9850

8. ЦСКА — 9665

9. «Динамо» — 9113

10. «Крылья Советов» — 8373

11. «Локомотив» — 7617

12. «Рубин» — 7153

13. «ПАРИ НН» — 6937

14. «Ахмат» — 4742

15. «Сочи» — 4411

16. «Оренбург» — 3728

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