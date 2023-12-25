ФИФА пригрозила Бразилии отстранением от международных соревнований

ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований. Это связано с возможными нарушениями при выборе нового главы организации.

Как сообщает AP, в письме ФИФА утверждается, что Федерация обеспокоена ускорением процесса смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса и просит отложить назначение нового президента, назначенное на январь. В обратном случае могут последовать санкции, результатом которых станет отзыв членства CBF в ФИФА.

«Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке», — говорится в письме.