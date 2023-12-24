Бералдо, которым интересовался «Зенит», на следующей неделе пройдёт медосмотр в «ПСЖ»

Бразильский центральный защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо, которым интересовался санкт-петербургский «Зенит», на следующей неделе пройдёт медосмотр для перехода во французский «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

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По информации источника, бразильский футболист отправится в Париж вместе со своими агентами, чтобы подписать долгосрочный контракт. Парижский клуб заплатит за бразильского игрока € 20 млн. Бонусы не предусмотрены, как было известно ранее.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «ПСЖ» в размере € 20 млн, предложив € 25 млн. До того «Зенит» уже предлагал € 18 млн за Бералдо, но «Сан-Паулу» отказал российскому клубу.