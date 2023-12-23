Представитель Черчесова прокомментировал информацию об интересе "Бешикташа"

ТАСС, 23 декабря. Российский тренер Станислав Черчесов находится в шорт-листах многих футбольных клубов, однако он не собирается торопиться с принятием решения. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал представитель специалиста.

В пятницу портал NTV Spor сообщил, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера турецкого "Бешикташа".

"Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет, абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов", - сказал представитель Черчесова.

Он отметил, что вариант с продолжением работы тренера в российском клубе не исключен: "Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть".