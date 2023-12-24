Китай и «эффективность» санкций США: голландский импорт литографии вырос в десять раз

Удивительным образом Китай обходит американские ограничения на оборудование для производства микросхем, обращаясь к Нидерландам, которые в ноябре в десять раз увеличили импорт систем литографии. На общую сумму 762,7 миллиона долларов Китай ввез 16 единиц передового оборудования.
Несмотря на усилия США по ограничению экспорта передового оборудования для производства микросхем, Китай, похоже, находит альтернативные источники, демонстрируя устойчивость и адаптивность перед лицом ограничений.
Нидерланды, где находится компания ASML, ведущий производитель литографических машин, становятся ключевым игроком в поставках этих критически важных систем. В то время как в Нидерландах и Японии надвигаются новые ограничения в виде руководящих принципов и мер контроля, резкий рост импорта в Китай говорит о том, что необходимо принять стратегические меры, прежде чем возникнут потенциальные препятствия.