Китай и «эффективность» санкций США: голландский импорт литографии вырос в десять раз

Удивительным образом Китай обходит американские ограничения на оборудование для производства микросхем, обращаясь к Нидерландам, которые в ноябре в десять раз увеличили импорт систем литографии. На общую сумму 762,7 миллиона долларов Китай ввез 16 единиц передового оборудования.

Нидерланды, где находится компания ASML, ведущий производитель литографических машин, становятся ключевым игроком в поставках этих критически важных систем. В то время как в Нидерландах и Японии надвигаются новые ограничения в виде руководящих принципов и мер контроля, резкий рост импорта в Китай говорит о том, что необходимо принять стратегические меры, прежде чем возникнут потенциальные препятствия.