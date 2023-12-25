«Динамо» и «Маккаби Хайфа» договорились о трансфере Лесового

«Динамо» и «Маккаби Хайфа» договорились о трансфере Даниила Лесового.

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По информации Sport5, клубы достигли принципиального соглашения. «Маккаби» заплатит за 25-летнего полузащитника около 1 млн евро.

Сообщалось, что израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.