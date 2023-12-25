«Динамо» и «Маккаби Хайфа» договорились о трансфере Лесового

Лесовой перейдет в «Маккаби Хайфа» за 1 млн евро. Соглашение с «Динамо» достигнуто (Sport5)
«Динамо» и «Маккаби Хайфа» договорились о трансфере Даниила Лесового.
По информации Sport5, клубы достигли принципиального соглашения. «Маккаби» заплатит за 25-летнего полузащитника около 1 млн евро.
Сообщалось, что израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.
Лесовой выступает за «Динамо» с сезона-2020/21, в текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 8 матчей.
Sports.ru: главные новости
Зарема Салихова: «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку». Фанаты практически всех клубов болеют вместе против них»
Осака тренируется в Брисбене, где вернется в тур после декрета
Лесовой перейдет в «Маккаби Хайфа» за 1 млн евро. Соглашение с «Динамо» достигнуто (Sport5)