«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур » в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на девятой минуте — голом отметился Ричарлисон. Уже спустя девять минут «шпоры» удвоили преимущество благодаря точному удару Сон Хын Мина. Гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в концовке второго тайма. На 82-й минуте ворота лондонской команды поразил хавбек «Эвертона» Андре Гомеш.