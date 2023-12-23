"Тоттенхэм" одолел "Эвертон" и вернулся в зону ЛЧ

Подопечные Энджа Постекоглу принимали "Эвертон". Быстрым голом в составе "Тоттенхэма" отметился Ришарлисон на 9-й минуте. Спустя еще 9 минут Сон Хен Мин удвоил преимущество. Ближе к концу матча "Эвертон" отыграл один мяч, но свести игру к ничьей гостям не удалось.