"Тоттенхэм" одолел "Эвертон" и вернулся в зону ЛЧ
Матч 18-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" закончился минимальной победой хозяев
Подопечные Энджа Постекоглу принимали "Эвертон". Быстрым голом в составе "Тоттенхэма" отметился Ришарлисон на 9-й минуте. Спустя еще 9 минут Сон Хен Мин удвоил преимущество. Ближе к концу матча "Эвертон" отыграл один мяч, но свести игру к ничьей гостям не удалось.
"Тоттенхэм" набрал 36 очков и опередил в таблице АПЛ "Манчестер Сити", который пропускал свой матч в туре из-за участия в клубном Чемпионате Мира.
Тоттенхэм - Эвертон 2 - 1
Чемпионат Англии
18 тур
Гол: Ришарлисон, 9, Хын Мин, 18 - Гомеш, 81
Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро (Дайер, 46), Дэвис, Роял, Сарр (Ло Селсо, 74), Кулушевски, Скипп, Джонсон, Хын Мин, Ришарлисон (Хёйбьерг, 63)
Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Данжума, 66), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макнил, Гейе (Гомеш, 24), Калверт-Льюин
Предупреждения: Гейе, 24, Онана, Онана, 26, Гомеш, 76, Паттерсон, 84, Кулушевски, 86