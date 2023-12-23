Российский экс-футболист назвал огородом стадион «Милана» и «Интера»
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что у российских футболистов есть все для прогресса в России. Об этом он заявил Legalbet.
"Если вспоминать время, когда мы играли на "Сан-Сиро", там просто огород был, невозможно играть. Очень много игроков тогда травмировались из-за плохого качества полей.
В России раньше всего пару стадионов было достойных, сейчас у футболистов есть все, чтобы показывать высокий уровень игры: прекрасные арены, шикарные газоны. Но пока уровень футбола не соответствует имеющейся инфраструктуре", - сказал Канчельскис.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на два очка меньше. Тройку замыкает "Динамо" (32 очка).
С весны 2022 года российские клубы и сборная не принимают участие в международных матчах из-за отстранения.