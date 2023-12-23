Российский экс-футболист назвал огородом стадион «Милана» и «Интера»

"Если вспоминать время, когда мы играли на "Сан-Сиро", там просто огород был, невозможно играть. Очень много игроков тогда травмировались из-за плохого качества полей.

В России раньше всего пару стадионов было достойных, сейчас у футболистов есть все, чтобы показывать высокий уровень игры: прекрасные арены, шикарные газоны. Но пока уровень футбола не соответствует имеющейся инфраструктуре", - сказал Канчельскис.