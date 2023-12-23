"Интер" победил "Лечче" и сохранил отрыв от "Ювентуса" в чемпионате

Возглавляющий на данный момент чемпионскую гонку в чемпионате Италии "Интер" принимал на своем поле "Лечче". "Черно-синие" забили по голу в каждом из таймов и добились уверенной победы. Счет в матче открыл молодой немецкий защитник Янн Биссек, пополнивший состав "Интера" перед началом текущего сезона. Этот мяч стал первым для Биссека в Италии.