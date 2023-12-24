Юрий Сёмин назвал команду РПЛ, которая поборется с «Зенитом» и «Краснодаром» за золото

«Интрига в текущем сезоне закручена очень лихо. Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо». Они тоже участвуют в чемпионской гонке. Команда Лички дважды за сезон смогла обыграть сине-бело-голубых — это говорит о серьезном уровне. На «Динамо» меньше давления, чем на «Зенит» и «Краснодар», потому что они не лидировали в этом сезоне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».