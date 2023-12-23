«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил первое место в АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» в 18 м туре чемпионата Англии.

Встреча на «Энфилде» завершилась со счетом 1:1. В составе лондонцев забил Габриэл (4 я минута), у «красных» отличился Мохамед Салах (29).

Команда под руководством Микеля Артеты набрала 40 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» с 39 баллами идет на второй строчке.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 2023-24. ТУР 18

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1 (1:1)