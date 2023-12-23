Титов назвал лучший матч «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
Бывший полузащитник московского "Спартака" Егор Титов выделил игру красно-белых против самарских "Крыльев Советов". Его слова передает Legalbet.
"Мне очень запомнилась игра против "Крыльев". Несмотря на мороз, команда сыграла ярко и классно. Хочется подчеркнуть, что сыграли надежно в обороне, а не как всегда. Обыграли очень крепкую команду. Достойно закончили год. Сейчас отпуск, сборы и вперед! Первый матч после зимней паузы будет проверкой для всего клуба", - сказал Титов.
В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.
После 18 туров РПЛ "Спартак", набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. "Краснодар" ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на два очка меньше. Тройку замыкает "Динамо" (32 очка).