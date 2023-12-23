Титов назвал лучший матч «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

"Мне очень запомнилась игра против "Крыльев". Несмотря на мороз, команда сыграла ярко и классно. Хочется подчеркнуть, что сыграли надежно в обороне, а не как всегда. Обыграли очень крепкую команду. Достойно закончили год. Сейчас отпуск, сборы и вперед! Первый матч после зимней паузы будет проверкой для всего клуба", - сказал Титов.