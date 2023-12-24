Клаудиньо ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба. Ранее появлялась информация, что бразилец дал согласие перейти во «Фламенго», однако клубы не договорились между собой о сумме трансферной компенсации.

«Я действительно не знаю, какова ситуация, потому что ничего конкретного мне не приходило. Поэтому я даже не разговаривал с клубом. Если поступит предложение, я профессиональный игрок.

Я всегда уважал свою работу. Если мне придётся сесть и поговорить, они меня выслушают. Я всегда буду искать лучшее для обеих сторон, для себя и для клуба. Что бы ни случилось, это будет хорошо для обеих сторон. Сейчас я просто наслаждаюсь отпуском», — сказал Клаудиньо в эфире телеканала TNT Sports.